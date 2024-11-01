На дорогах Ида-Вирумаа из-за снегопада существует опасность гололеда

Департамент транспорта просит водителей с летними шинами быть крайне осторожными в окрестностях Нарвы и по возможности отложить все поездки. Если отложить поездку невозможно, водителю следует быть крайне осторожным и выбирать стиль вождения, соответствующий условиям на дороге.

Поскольку температура на поверхности дорог опускается ниже нуля, высока вероятность гололедицы. Предприятия, обслуживающие дороги, готовятся к борьбе с гололедицей.

Департамент транспорта рекомендует водителям при планировании поездки запастись большим количеством времени, чем обычно, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и сохранять дистанцию. Перед началом поездки стоит проверить условия на дороге на портале Tark Tee.

Водителям непременно стоит проверить автомобиль и снаряжение. Важно пользоваться технически исправным и готовым к зимнему сезону автомобилем. Нужно убедиться, что тормоза, фары и дворники в порядке.