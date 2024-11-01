Шторм уже оставил без электричества пару тысяч клиентов

По состоянию на 16.35 наибольшее количество клиентов, оставшихся без электричества из-за аварий, было в Вильяндиском уезде - 880. Далее следуют Пярнумаа (880), Вырумаа (213), Ярвамаа (189) и Валгамаа (101). При этом почти во всех уездах Эстонии произошли отключения электроэнергии.

Агентство окружающей среды прогнозирует на эти выходные, преимущественно в Западной Эстонии, сильный шторм (со скоростью ветра местами до 30 м/с), который может повлиять на работу электросети и вызвать перебои. Elektrilevi подготовилась к шторму, работают несколько дополнительных бригад.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Эта мера обеспечивает быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

Инструкции по поведению в случае отключения электроэнергии можно найти на сайте olevalmis.ee. За сводками погоды и предупреждениями можно следить на сайте метеослужбы.