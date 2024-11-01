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КАКИЕ САНКЦИИ? Состояние российских олигархов в этом году значительно увеличилось

Перевод: Сергей Светлов
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Российский сталелитейный магнат Владимир Лисин, владелец контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината, больше всего в этом году увеличил свои активы.
Российский сталелитейный магнат Владимир Лисин, владелец контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината, больше всего в этом году увеличил свои активы. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters / Scanpix

С начала года активы самых богатых людей России выросли на 26 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg.

Состояние 25 россиян, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, с начала года, то есть за десять месяцев, увеличилось на 26 миллиардов долларов.

Правда, по сравнению с самыми богатыми людьми мира это немного. По данным Bloomberg, больше всего свое состояние увеличил крупнейший акционер Meta Марк Цукерберг: за десять месяцев его капитал вырос на 72,9 миллиарда долларов, что в 2,8 раза больше, чем у всех российских богачей вместе взятых.

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