ГАЛЕРЕЯ Собравшиеся в Таллиннской ратуше 88 лучших шеф-поваров открыли неделю кулинарных изысков

О популярности мероприятия свидетельствует тот факт, что до его начала уже было продано 12 000 билетов. В этом году участвует рекордное количество ресторанов - 88 лучших ресторанов столицы, среди которых один отмечен звездой Мишлен, а 26 имеют экомаркировку, подчеркивающую экологически чистый выбор продуктов. Уникальной особенностью является также самое большое разнообразие кухонь среди участников - всего представлено 24 разных кухни, от Перу до Японии.

Организатор Таллиннской недели ресторанов Пааво Петтай подчеркнул важность мероприятия: «Таллиннская неделя ресторанов - это не только гастрономический праздник, но и значительный вклад в нашу экономику. Она объединяет местных производителей продуктов и владельцев ресторанов, чтобы поддержать и развить ресторанную культуру нашего города».

С 2011 года Таллиннская неделя ресторанов предлагает незабываемые кулинарные впечатления как местным жителям, так и иностранным гостям. В этом году выбор блюд еще шире: обеды из 2 блюд от 15 евро и ужины из 3 блюд от 25 евро. В предыдущие годы в рамках мероприятия было продано более 260 000 блюд, и в этом году это число стремительно вырастет.

«Наша цель - показать, насколько важна неделя ресторанов не только для наслаждения вкусными блюдами, но и для оживления экономики и поддержки местной культуры. Прекрасно видеть, с каким энтузиазмом и преданностью относятся к ней наши рестораны», - отметила руководитель проекта Таллиннской недели ресторанов Майрит Салувеэр.

История Таллиннской недели ресторанов насчитывает десять лет: она началась, когда два владельца ресторанов решили познакомить широкую публику с высоким уровнем ресторанов Таллинна. Первая неделя ресторанов прошла в 2011 году, когда Таллинн был Европейской культурной столицей.

Чтобы насладиться предложениями Таллиннской недели ресторанов, посетителям необходимо сделать бронь минимум за один день через портал бронирования и продажи билетов tallinnrestaurantweek.ee.