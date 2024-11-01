Число жертв катастрофического наводнения в Испании превысило 200 человек

В Испании число жертв катастрофического наводнения достигло не менее 205 человек.

Поскольку многие по-прежнему числятся пропавшими без вести, количество жертв, по всей видимости, будет продолжать расти, сообщили спасательные службы в пятницу, 1 ноября.

После мощных проливных дождей, обрушившихся на Испанию в ночь на 30 октября, многие районы на востоке страны остаются затопленными.

Особенно сильно пострадал средиземноморский регион Валенсия, где спасатели обнаружили уже тела 202 погибших.

Еще несколько человек погибли в Кастильо-Ла-Манче и Андалусии.

Только накануне власти сообщали о как минимум 158 жертвах.

Поскольку после стихийного бедствия прошло уже три дня, шансов найти выживших остается все меньше.

Катастрофические проливные дожди

По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на квадратный метр.

В небольшой деревне Чива на квадратный метр выпал 491 литр дождя. Это соответствует годичному объему осадков в регионе.

Мощные потоки воды и грязи сносили мосты и увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома.

Региональное правительство Валенсии критикуют за то, что оно слишком поздно оповестило население о возможных последствиях катастрофических дождей.

Тысячи людей остаются без электроэнергии, многие дороги непроходимы.

От окружающего мира отрезаны целые районы, люди страдают от нехватки питьевой воды и продовольствия.

Правительство Испании увеличило число солдат, задействованных в спасательной операции, с 1200 до 1700 человек.

В поисковой операции применяют дроны и специально обученных собак.