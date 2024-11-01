Застройщик планирует построить новый жилой район на заболоченном берегу реки Эмайыги в Аардлапалу, недалеко от Тарту. Несмотря на недовольство соседей, отказ от оценки воздействия на окружающую среду и высокую вероятность наводнения, в управе волости Кастре настаивают на том, что они не могут предотвратить проблемное жилищное строительство.
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Соседи выступают против застройки района: вода в доме может подняться до полутора метров!
Марек Лиллемяэ, житель Аардлапалу, описывает: «При совпадении всех обстоятельств, у людей в домах может оказаться полтора метра воды, но это никого не волнует! Застройщик позвонил и пригрозил перекрыть пруды и снести дом, потому что я выступаю против строительства!»
На сегодняшний день детальная планировка не утверждена, но, несмотря на протесты, управа волости инициировала разработку детальной планировки, запрошенную застройщиком. Также в деревне Аардлапалу ежедневно ведется подготовка к строительству невзирая на то, что разрешение на строительство еще не получено.