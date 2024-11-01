Соседи выступают против застройки района: вода в доме может подняться до полутора метров!

Кристи Пярн, руководитель проектов в V Hooldus OÜ, говорит, что в настоящее время то, что происходит в деревне Аардлапалу, нельзя рассматривать как девелоперскую или строительную деятельность, поскольку никакой детальной планировки разработано не было. В то же время по фотографии нельзя сказать, что никакой деятельности не происходит.

Фото: Kristjan Teedema