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Соседи выступают против застройки района: вода в доме может подняться до полутора метров!

Перевод: Александр Шкут
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Кристи Пярн, руководитель проектов в V Hooldus OÜ, говорит, что в настоящее время то, что происходит в деревне Аардлапалу, нельзя рассматривать как девелоперскую или строительную деятельность, поскольку никакой детальной планировки разработано не было. В то же время по фотографии нельзя сказать, что никакой деятельности не происходит.
Кристи Пярн, руководитель проектов в V Hooldus OÜ, говорит, что в настоящее время то, что происходит в деревне Аардлапалу, нельзя рассматривать как девелоперскую или строительную деятельность, поскольку никакой детальной планировки разработано не было. В то же время по фотографии нельзя сказать, что никакой деятельности не происходит. Фото: Kristjan Teedema

Застройщик планирует построить новый жилой район на заболоченном берегу реки Эмайыги в Аардлапалу, недалеко от Тарту. Несмотря на недовольство соседей, отказ от оценки воздействия на окружающую среду и высокую вероятность наводнения, в управе волости Кастре настаивают на том, что они не могут предотвратить проблемное жилищное строительство.

Марек Лиллемяэ, житель Аардлапалу, описывает: «При совпадении всех обстоятельств, у людей в домах может оказаться полтора метра воды, но это никого не волнует! Застройщик позвонил и пригрозил перекрыть пруды и снести дом, потому что я выступаю против строительства!»

На сегодняшний день детальная планировка не утверждена, но, несмотря на протесты, управа волости инициировала разработку детальной планировки, запрошенную застройщиком. Также в деревне Аардлапалу ежедневно ведется подготовка к строительству невзирая на то, что разрешение на строительство еще не получено.

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