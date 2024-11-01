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Обзор по странам Балтии: больше всего топливо подешевело в Таллинне

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Фото: David Zalubowski / AP Photo / Scanpix

Сравнительный анализ цен в столицах стран Балтии, проведенный в пятницу компанией Circle K, свидетельствует о том, что на этой неделе стоимость топлива значительней всего снизилась в Таллинне.

В Таллинне цены на бензин за неделю упали на 5,1 цента, стоимость литра дизельного топлива - на 7,1 цента.

В столице Латвии цена на бензин с октановым числом 98 осталась на уровне прошлой пятницы, при этом 95-й бензин подешевел на 4цента, а дизельное топливо - на 12 центов.

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