Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев объяснил решение полиции больше не доставлять заключенных в суды по пятницам. По его словам, у полиции нет статей бюджета, которые можно сократить без ощутимых последствий.
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Глава PPA: полиция больше не будет доставлять заключенных в суды по пятницам
Решение отказаться от пятничных конвоев обсуждалось в связи с началом судебного процесса по делу Светланы Бурцевой, обвиняемой в государственной измене и сотрудничестве с российской пропагандой. Теперь доставкой заключенных в суд по пятницам занимается тюремная служба, а не полиция.
«Когда что-то сокращается, рабочих часов становится меньше, увеличиваются очереди или время ожидания, и это неудобство ощущают не только граждане, но и другие учреждения», - пояснил Беличев.