Премьер-министр Кристен Михал в Латвии: Rail Baltic должна быть построена к 2030 году

«Мы хорошие соседи, друзья и союзники. Наши совместные усилия делают нас сильнее, а наши голоса - слышнее. В феврале следующего года мы синхронизируем наши электроэнергетические системы с континентальной Европой. Это прекрасный пример того, как в тесной координации между тремя Балтийскими странами мы достигаем поставленных целей», - сказал Кристен Михал на пресс-конференции после встречи премьер-министров.

На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в переговорах по следующему долгосрочному бюджету ЕС. У Эстонии и Латвии много общих приоритетов, включая инфраструктуру, поддержку регионов, граничащих со странами-агрессорами, помощь Украине, дополнительное финансирование обороны и гармонизацию прямых платежей для сельского хозяйства, которые в настоящее время являются самыми низкими в странах Балтии.

«Наша общая цель, среди прочего - обеспечить постоянную поддержку совместных инфраструктурных проектов стран Балтии. Успешное продолжение строительства магистрали Rail Baltic и максимально возможное финансирование проекта потребуют от всех нас дополнительных усилий. Ясность в вопросе о том, как обеспечить функционирование основной железнодорожной линии к 2030 году, необходима для обеспечения дальнейшего финансирования в рамках следующего раунда программы Connecting Europe Facility, а также из других финансовых источников», - подчеркнул Михал.

По словам премьер-министра, он рад, что эстонские инвестиции в Латвии растут, и подчеркнул, что его страна готова способствовать росту латвийских инвестиций в Эстонии.