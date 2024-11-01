Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в пятницу, 1 ноября, во время визита в Латвию на встрече с премьер-министром Эвикой Силиня подчеркнул, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic должно быть завершено к 2030 году.
Премьер-министр Кристен Михал в Латвии: Rail Baltic должна быть построена к 2030 году
«Мы хорошие соседи, друзья и союзники. Наши совместные усилия делают нас сильнее, а наши голоса - слышнее. В феврале следующего года мы синхронизируем наши электроэнергетические системы с континентальной Европой. Это прекрасный пример того, как в тесной координации между тремя Балтийскими странами мы достигаем поставленных целей», - сказал Кристен Михал на пресс-конференции после встречи премьер-министров.
На встрече была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в переговорах по следующему долгосрочному бюджету ЕС. У Эстонии и Латвии много общих приоритетов, включая инфраструктуру, поддержку регионов, граничащих со странами-агрессорами, помощь Украине, дополнительное финансирование обороны и гармонизацию прямых платежей для сельского хозяйства, которые в настоящее время являются самыми низкими в странах Балтии.
«Наша общая цель, среди прочего - обеспечить постоянную поддержку совместных инфраструктурных проектов стран Балтии. Успешное продолжение строительства магистрали Rail Baltic и максимально возможное финансирование проекта потребуют от всех нас дополнительных усилий. Ясность в вопросе о том, как обеспечить функционирование основной железнодорожной линии к 2030 году, необходима для обеспечения дальнейшего финансирования в рамках следующего раунда программы Connecting Europe Facility, а также из других финансовых источников», - подчеркнул Михал.
По словам премьер-министра, он рад, что эстонские инвестиции в Латвии растут, и подчеркнул, что его страна готова способствовать росту латвийских инвестиций в Эстонии.
«Весной в новом здании нашего посольства в Риге откроется бизнес-центр, который будет предоставлять информацию о возможностях эстонской бизнес-среды и поддерживать установление деловых контактов. Открытие железнодорожного сообщения Тарту-Рига, надеюсь, также будет способствовать укреплению связей», - сказал Михал.
По словам Михала, хорошие перспективы для сотрудничества открывают возобновляемые источники энергии и другие «зеленые» технологии. «Сегодня компания Utilitas открыла в Латвии десятимегаваттный аккумуляторный парк, который будет способствовать общему развитию системы возобновляемых источников энергии. Хорошие возможности для сотрудничества открываются и в сфере информационных технологий, а также в оборонном секторе», - сказал он.
Визит премьер-министра в Латвию начался с посещения полигона 5G на Адажской военной базе, где Михал вместе с Эвикой Силиней принял участие в мероприятии 2024 NATO DiBaX - Digital Backbone Experimentation, в ходе которого проходят проверку использование новых технологий в военных целях.
Михал подчеркнул важность достаточного объема инвестиций в оборону и поддержки оборонной промышленности. «В Украине формируется будущее современной войны. Сохранение технологического превосходства необходимо для противостояния российской угрозе. Приоритетом для нашего правительства является развитие оборонной промышленности. Мы строим оборонный индустриальный парк и в начале следующего года запустим оборонный инвестиционный фонд в размере ста миллионов евро. Наши предприятия готовы сотрудничать с НАТО и союзниками для разработки инновационных решений», - сказал премьер-министр.
Михал также поблагодарил Силиня за то, что Латвия поддержала миссию по обеспечению безопасности воздушного пространства Балтии в то время, пока база Эмари в Эстонии находилась на ремонте.