Пт, 1.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Перспективно Эстонский бизнес открывает возможности арабских рынков

Copy
Семинар в Министерстве иностранных дел.
Семинар в Министерстве иностранных дел. Фото: Egert Kamenik

Министерство иностранных дел провело накануне семинар, в ходе которого эстонские предприниматели были ознакомлены с возможностями развития бизнеса на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.

На семинаре обсуждались особенности бизнес-культуры этих стран, возможные риски и практические шаги, которые могли бы помочь эстонским предпринимателям успешно выйти на эти рынки.

По словам руководителя департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Прийта Каллакаса, интерес эстонских компаний к рынкам стран Персидского залива вырос вместе с их быстрым экономическим развитием.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх