Министерство иностранных дел провело накануне семинар, в ходе которого эстонские предприниматели были ознакомлены с возможностями развития бизнеса на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии.
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Перспективно ⟩ Эстонский бизнес открывает возможности арабских рынков
На семинаре обсуждались особенности бизнес-культуры этих стран, возможные риски и практические шаги, которые могли бы помочь эстонским предпринимателям успешно выйти на эти рынки.
По словам руководителя департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Прийта Каллакаса, интерес эстонских компаний к рынкам стран Персидского залива вырос вместе с их быстрым экономическим развитием.