Выборы в США: новые правила чреваты хаосом

Внепартийная организация Voting Rights Lab насчитала с 2020 года свыше 700 новых законов, касающихся выборов.

Некоторые из них облегчают процесс голосования, но многие другие, такие как сокращение числа избирательных участков или новые требования к удостоверениям личности, отнюдь не делают его проще.

Чистка списков избирателей

В каждом штате существуют свои процедуры, благодаря которым обеспечивается актуальность списков избирателей.

Речь идет, к примеру, о том, что из списков удаляются имена людей, которые умерли, переехали или больше не имеют права голосовать.

Согласно анализу, опубликованному Voting Rights Lab в апреле, с 2021 года в 32 штатах было внесено не менее 148 законопроектов, ограничивающих меры по актуализации реестров избирателей. Одиннадцать из них уже приняты и вступили в силу.

Независимые организации, такие как Voting Rights Lab, опасаются, что новые нормы могут привести к ошибочному исключению избирателей из списков.

По их данным, группы активистов и Республиканский национальный комитет, национальный организационный орган Республиканской партии, подали во многих штатах судебные иски с целью заставить выборные органы исключить избирателей из списков.

К примеру, в начале года в Индиане был принят закон, обязывающий избирательные комиссии использовать данные Департамента автотранспорта, отвечающего за регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений, для определения, есть ли у людей гражданство США или нет.