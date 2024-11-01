Сербия: на вокзале в Нови-Саде обрушился навес, погибли 13 человек

По словам Дачича, число жертв еще может возрасти.

Навес рухнул примерно в полдень по местному времени на людей, сидевших на скамейках снаружи вокзала.

По словам Дачича, двое пострадавших были доставлены в больницу, одному из них пришлось ампутировать ноги.

Еще два человека, в том числе девочка, остаются пока под завалами, спасатели поддерживают с ними контакт.

Место обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде Фото: AFP via Getty Images

В общей сложности в поисково-спасательной операции принимают участие до 80 человек и тяжелая техника.

Здание вокзала прошло реконструкцию в 2021 году, и вновь было отремонтировано уже в этом году к официальному открытию, состоявшемуся 5 июля.

Местные СМИ цитируют государственную железнодорожную компанию Сербии «Железнице Србије», по словам которой навес не подлежал реконструкции вместе с вокзалом.

В связи с этим премьер-министр страны Милош Вучевич заявил, что все ответственные за поддержание навеса, построенного в 1964 году, в должном состоянии, будут привлечены к ответственности.

По словам Вучевича, эта пятница стала одним из самых тяжелых дней в послевоенной истории Нови-Сада.

«Это огромная и ужасная трагедия для Нови-Сада и всей Сербии», — добавил премьер-министр, направивший соболезнования семьям жертв и благодарность участникам спасательной операции.