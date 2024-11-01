Немецкая таможня заподозрила судно в перевозке груза в нарушение эмбарго против России. В полиции сообщили, что на танкере обнаружен груз подсанкционных удобрений.
В германском Киле остановлен танкер с грузом для России
Полиция и таможенная служба в Киле на севере Германии остановили танкер с предназначенным для России грузом.
Судя по всему, груз подпадает под санкции, введенные в отношении РФ из-за ее войны против Украины, сообщила водная полиция в Киле в пятницу, 1 ноября.
Согласно сообщению, судно, название которого не приводится, было задержано накануне в шлюзе Кильского канала и осмотрено на предмет возможных нарушений из-за отсутствия необходимой документации.
В ходе досмотра танкера выяснилось, что на нем находится товар, запрещенный к поставке в Россию из-за санкций.
В полиции уточнили, что речь идет об удобрении. Другие детали не приводятся.
К расследованию подключены сотрудники таможенной служб.
До выяснения всех обстоятельств танкеру запрещено продолжать свой рейс.