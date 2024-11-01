Красавица-кошка со сложной судьбой ищет любящих хозяев

Причина в том, что Пийя не ладит с другими кошками, и это причина постоянного стресса для домочадцев и питомцев

Пийя - красивая черно-белая кошка. Ее нашли в Валгамаа еще котенком, брошенным вместе с братьями и сестрами.

У Пийи нелегкая судьба. Однажды ей даже удалось обзавестись постоянным домом, но через полтора года прежние хозяева вернули кошку в приют из-за проблем со здоровьем.

Пийя заболела из-за сильного стресса, у нее развилась инфекция мочевого пузыря.

В ветклинике был выявлен сильный уровень воспаления в организме, кристаллы и кровь в моче.

В приюте Пийя получала назначенное клиникой лечение и лечебное питание, в результате ситуация улучшилась.

К сожалению, на передержке, помимо Пийи, находится много других кошек.

В большой кошачьей компании ей сложно ужиться. Пийя ищет приемную семью, где нет других животных, и где ей помогут преодолеть страхи, стресс и проблемы со здоровьем.

Пийя по-прежнему боится незнакомцев, но она отлично ладит с людьми, которых уже знает: сама запрыгивает к ним на колени и очень любит, когда ее гладят.

Вы можете предложить Пийе дом на сайте приюта Pesaleidja.