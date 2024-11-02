Полиция: пропавшая в Таллинне 70-летняя женщина найдена

В пятницу, 1 ноября, вечером в полицию поступило сообщение, что Ксения днем ​​ушла в универмаг Stockman в центре города и не вернулась домой.

Полицейские побеседовали с близкими Ксении и проверили места, где она могла находиться, но найти ее не удалось.

Сегодня, 2 ноября, утром пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, пропавшая была найдена в больнице, она находится под надзором медиков.