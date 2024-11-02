Ушла в магазин и не вернулась: полиция ищет пропавшую в Таллинне 70-летнюю женщину

В пятницу, 1 ноября, вечером в полицию поступило сообщение, что Ксения днем ​​ушла в универмаг Stockman в центре города и не вернулась домой. По состоянию здоровья пропавшая могла растеряться и неправильно воспринимать окружающее. У нее нет с собой телефона.

Полицейские побеседовали с близкими Ксении и проверили места, где она могла находиться, но пока найти ее не удалось. Поиски продолжаются.

Рост Ксении 165 сантиметров, у нее стройное телосложение, короткие волосы и она носит очки. На ней была удлиненная зеленая куртка с капюшоном, черные брюки и желтые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Ксению или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.