Сб, 2.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Ушла в магазин и не вернулась: полиция ищет пропавшую в Таллинне 70-летнюю женщину

Copy
Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 70-летней Ксении.

В пятницу, 1 ноября, вечером в полицию поступило сообщение, что Ксения днем ​​ушла в универмаг Stockman в центре города и не вернулась домой. По состоянию здоровья  пропавшая могла растеряться и неправильно воспринимать окружающее. У нее нет с собой телефона.

Полицейские побеседовали с близкими Ксении и проверили места, где она могла находиться, но пока найти ее не удалось. Поиски продолжаются. 

Рост Ксении 165 сантиметров, у нее стройное телосложение, короткие волосы и она носит очки. На ней была удлиненная зеленая куртка с капюшоном, черные брюки и желтые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Ксению или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру 112. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх