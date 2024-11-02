Российские дроны в Херсоне стали целенаправленно охотиться на мирных жителей. Есть видео, доказывающие это

На полке за Кристиной небольшое устройство жужжит каждый раз, когда обнаруживает дрон — то есть каждые несколько минут. Иногда оно обнаруживает по меньшей мере четыре дрона одновременно.

Люди, отважившиеся выйти, чтобы купить продукты, выглядят очень испуганными. Валентина Михайловна вытирает слезы: «Ситуация ужасная. Когда мы выходим из дома, то перебегаем от одного дерева к другому, чтобы укрыться. Каждый день они атакуют пассажирские автобусы, каждый день они бомбят нас с дронов».

Елена Кривчун говорит, что едва избежала смерти. Она была в гостях и за несколько минут до того, как должна была сесть в машину и поехать домой, дрон уронил бомбу на крышу ее автомобиля прямо над водительским сидением.

«Если бы я была в машине, я бы погибла. Разве я похожа на военного, разве моя машина похожа на военную?» — говорит Кристина. Она работает уборщицей, и машина ей очень нужна для работы. На ремонт денег нет.

Елена говорит, что дроны страшнее обстрела. «Когда мы слышим звуки обстрела с другого берега реки, у нас есть время среагировать. А с дронами легко не услышать их звук. Они быстрые, они видят тебя и атакуют».