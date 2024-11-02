Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, заявил, что национал-консерваторы готовы поддержать поправки к Конституции, связанные с избирательным правом, если они исключат право голоса для граждан третьих стран, в том числе и для граждан Украины, передает rus.err.ee.
Хельме: местные украинцы также не должны голосовать на муниципальных выборах
Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас из партии «Ээсти 200» ранее отметил, что вскоре в парламентское производство будет передан предусматривающий внесение изменение в Конституцию законопроект, который создаст возможность заключения соглашения с Украиной о предоставлении проживающим здесь украинцам права голоса на местных выборах.
Мартин Хельме подчеркнул, что EKRE ни в коем случае не поддерживает предоставление права голоса гражданам Украины, проживающим в Эстонии.
«Идеологически я не вижу смысла в том, чтобы давать право голоса представителям одной славянской страны и не давать право голоса представителям других славянских стран», - заявил Хельме, отметив, что граждане Украины в Эстонии часто имеют два гражданства - не только украинское, но и российское, а также «по своим взглядам и электоральным предпочтениям они не сильно отличаются от местных граждан России».