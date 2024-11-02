Хельме: местные украинцы также не должны голосовать на муниципальных выборах

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас из партии «Ээсти 200» ранее отметил, что вскоре в парламентское производство будет передан предусматривающий внесение изменение в Конституцию законопроект, который создаст возможность заключения соглашения с Украиной о предоставлении проживающим здесь украинцам права голоса на местных выборах.

«Идеологически я не вижу смысла в том, чтобы давать право голоса представителям одной славянской страны и не давать право голоса представителям других славянских стран», - заявил Хельме, отметив, что граждане Украины в Эстонии часто имеют два гражданства - не только украинское, но и российское, а также «по своим взглядам и электоральным предпочтениям они не сильно отличаются от местных граждан России».