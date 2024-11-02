ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Неожиданные результаты: кому в этом году достались «Серебряные ложки»

Некоторый парадокс: в четверг рестораторы провели символическую забастовку против повышения налогов, а вечером в пятницу Морской музей был превращен в грандиозный ресторан, который заполнила приглашенная публика, сотрудники ресторанов – участников финала, журналисты.

Попасть на праздник можно было и по билетам, они были в свободной продаже. В своем обычном месте – за корпусом подводной лодки – располагалась кухня. Вернее, длиннющий стол для поваров и их помощников, которые «собирали» уже готовые блюда и готовили их для подачи.