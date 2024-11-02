Вчера в Летной гавани с большим размахом в двадцатый раз прошло вручение призов гастрономического конкурса Silverspoon – Hõbelüsikas – «Серебряная ложка». Гламурные порталы уже опубликовали сотни фотографий нарядной и довольной публики. Но нас с вами интересуют в первую очередь победители, ну а во вторую, конечно, угощение.
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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Неожиданные результаты: кому в этом году достались «Серебряные ложки»
Некоторый парадокс: в четверг рестораторы провели символическую забастовку против повышения налогов, а вечером в пятницу Морской музей был превращен в грандиозный ресторан, который заполнила приглашенная публика, сотрудники ресторанов – участников финала, журналисты.
Попасть на праздник можно было и по билетам, они были в свободной продаже. В своем обычном месте – за корпусом подводной лодки – располагалась кухня. Вернее, длиннющий стол для поваров и их помощников, которые «собирали» уже готовые блюда и готовили их для подачи.