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ВНИМАНИЕ От имени Swedbank распространяются мошеннические сообщения

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Мошенники. Фото иллюстративное.
Мошенники. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Swedbank сообщил в пятницу на своей странице в Facebook, что от имени банка распространяются мошеннические сообщения.

Swedbank предупредил своих клиентов о мошеннических сообщениях, распространяемых от его имени. В этих сообщениях говорится, что клиенту необходимо обновить свой Smart-ID до указанной даты, и для этого предлагается перейти по подозрительной ссылке, например, swedbank.uuendama.com. Банк настоятельно советует не переходить по таким ссылкам и не вводить свои данные на подобных сайтах.

Скриншот мошеннического сообщения. 
Скриншот мошеннического сообщения. Фото: swedbank
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