ВНИМАНИЕ От имени Swedbank распространяются мошеннические сообщения

Swedbank предупредил своих клиентов о мошеннических сообщениях, распространяемых от его имени. В этих сообщениях говорится, что клиенту необходимо обновить свой Smart-ID до указанной даты, и для этого предлагается перейти по подозрительной ссылке, например, swedbank.uuendama.com. Банк настоятельно советует не переходить по таким ссылкам и не вводить свои данные на подобных сайтах.