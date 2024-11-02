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Известное агентство оказалось на пороге банкротства

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Банкротство. Фото иллюстративное.
Банкротство. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По недавнему постановлению Харьюского уездного суда компании Identity OÜ, которая владеет креативным агентством с долгой историей и множеством маркетинговых наград, запрещено распоряжаться своими активами без одобрения временного управляющего по банкротству, сообщает Äripäev.

На сайте Identity перечислены награды в области маркетинга и дизайна, полученные за годы деятельности. В списке можно найти множество премий Kuldmuna («Золотое Яйцо»), которые вручаются за лучшие решения в области маркетинговых коммуникаций Эстонии.

Подробнее читайте на сайте Äripäev.

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