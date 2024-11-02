Родители задолжали городу и волости более четверти миллиона евро

В тартуских муниципальных детских садах в общей сложности 4548 мест для малышей, при этом по состоянию на конец сентября плата за место не была оплачена за 956 детей. Город еще не подвел данные за октябрь, на 30 сентября сумма долга составляла почти 230 700 евро, из которых 45 300 евро, которые не были уплачены за 152 детей, были записаны как безнадежный долг, то есть который навряд ли будет погашен.