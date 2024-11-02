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Родители задолжали городу и волости более четверти миллиона евро

Перевод: София Солдатенко
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В волости Тарту больше всего должников сейчас в детском саду Ripsik, где восемь родителей не заплатили за место.
В волости Тарту больше всего должников сейчас в детском саду Ripsik, где восемь родителей не заплатили за место. Фото: Sille Annuk

Недавно несколько детских садов в городе Тарту, а также в соседней волости сообщили матерям и отцам, что у многих не внесена плата за место, и должников просят оплатить счета в ближайшем будущем или обратиться в соцотдел самоуправления за помощью. Проблема долгов по оплате мест в детских садах огромна, и это заставляет самоуправления требовать деньги через суд.

В тартуских муниципальных детских садах в общей сложности 4548 мест для малышей, при этом по состоянию на конец сентября плата за место не была оплачена за 956 детей. Город еще не подвел данные за октябрь, на 30 сентября сумма долга составляла почти 230 700 евро, из которых 45 300 евро, которые не были уплачены за 152 детей, были записаны как безнадежный долг, то есть который навряд ли будет погашен.

На конец октября в волости Тарту была задолженность в размере 30 372 евро, а на 30 октября прошлого года у всех детских садов в волости была задолженность в размере 26 999 евро.

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