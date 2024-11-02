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Воздушное пространство Финляндии ждут большие изменения

Перевод: Валерия Ермакова
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Самолет Finnair в международном аэропорту Хельсинки.
Самолет Finnair в международном аэропорту Хельсинки. Фото: Ilja Smirnov

Воздушное пространство Финляндии планируется существенно изменить, чтобы учитывать новые потребности пользователей, обновление техники Силы обороны Финляндии и сотрудничество с НАТО.

Последние изменения в правилах использования воздушного пространства Финляндии были внесены в 2014 году, а новый проект рассчитан на реализацию к 2027 году.

Основная цель обновлений - обеспечить достаточно пространства для всех видов летательных аппаратов и повысить безопасность полетов. Проект курирует Министерство транспорта и связи Финляндии (Traficom).

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