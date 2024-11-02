Воздушное пространство Финляндии планируется существенно изменить, чтобы учитывать новые потребности пользователей, обновление техники Силы обороны Финляндии и сотрудничество с НАТО.
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Воздушное пространство Финляндии ждут большие изменения
Последние изменения в правилах использования воздушного пространства Финляндии были внесены в 2014 году, а новый проект рассчитан на реализацию к 2027 году.
Основная цель обновлений - обеспечить достаточно пространства для всех видов летательных аппаратов и повысить безопасность полетов. Проект курирует Министерство транспорта и связи Финляндии (Traficom).