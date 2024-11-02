«Жующие челюсти» армии РФ: действительно ли «посыпался» украинский фронт на Донбассе?

«Если говорить о краткосрочной перспективе, это возможно за счет применения оперативных и стратегических резервов, - отмечает Сунгуровский. - Но они пока не все и не в полной мере готовы. А во-вторых, я так понимаю, что создавались они, скажем так, для зимне-весеннего контрнаступления. И их очень не хочется использовать именно сейчас, поскольку это повлияет на дальнейшие планы ВСУ».

Двое военнослужащих у заграждения из колючей проволоки. Фото: Reuters

Источник Би-би-си в политическом руководстве Украины признает, что ситуация на фронте «очень плохая». Но надеется, что, во-первых, в начале ноября российское наступление несколько замедлится из-за непогоды.

Кроме того, неопределенность в смысле дальнейших перспектив войны должна исчезнуть после президентских выборов в США.

«Ситуация очень плохая, но не катастрофическая, - резюмирует чиновник. - Подчеркиваю, это еще не катастрофа».

Он не исключил, что Покровск и Курахово могут пасть в ближайшие месяцы, однако подчеркнул: главная цель - не просто сохранить Украину как государство, но и не потерять больше ни одного областного центра. Очевидно, речь может идти о Херсоне и Запорожье, которые Владимир Путин публично называет «российской территорией» и требует «вывести» из этих областных центров украинские войска.