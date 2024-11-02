Ласнамяэская русская гимназия запланировала переименование

Соответствующее ходатайство учебное заведение уже направило городским властям, подтвердил порталу Rus.ERR вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин (Eesti 200).

«Думаю, что решение о переименовании будет принято еще в этом календарном году», - сказал Яшин.

Работающий в этой школе руководителем по развитию, в прошлом ее директор и бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте сказал Rus.ERR, что инициатива сменить название исходила от самого учебного заведения.

Член попечительского совета Ласнамяэской русской гимназии Анатолий Сергеев сказал Rus.ERR, что решение о смене названия было принято единогласно.