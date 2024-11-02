ФОТО Спасательная операция на озере: рыбака, перевернувшегося на лодке, доставили в больницу

Когда спасатели и медики прибыли на место, они увидели перевернутую лодку на озере и рыбака, который пытался удержаться на ней, чтобы не погрузиться в ледяную воду.

Спасатели использовали дрон и спасательную лодку для поисково-спасательных работ. Дрон подняли в воздух, и рыбака в яркой куртке, который забрался на перевернутую лодку, сразу удалось обнаружить. Было также видно, что на нем не было спасательного жилета.

Спасательная лодка была спущена на воду, и рыбака доставили на берег. Причина инцидента остается неизвестной, дежурный представитель спасательного центра не смог уточнить эту информацию.

Медики осмотрели рыбака на месте, и, хотя по предварительной информации у него не было видимых травм, его доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Спасательная операция на озере. Фото: Elmo Riig

Рыбака доставили на берег. Фото: Elmo Riig