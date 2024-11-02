Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб во время обслуживания самолета рано утром в субботу, 2 ноября, пишет yle со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.
Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб в результате несчастного случая
Несчастный случай произошел во время перемещения самолета Finnair. Погибший был сотрудником компании Aviator Finland, которая оказывает пассажирские и наземные услуги. Об этом сообщил генеральный директор компании Киммо Холопайнен в интервью агентству STT.
По словам дежурного комиссара полиции Восточной Уусимаа Олави Мерихаара, сообщение о происшествии поступило в полицию в 5:14 утра. На место прибыли несколько спасательных и полицейских отрядов.
По данным службы спасения, происшествие случилось на перроне аэропорта, в зоне, доступной только для сотрудников. Мерихаара подчеркнул, что подобные случаи происходят крайне редко, так как эта зона обычно считается безопасной и регулируется строгими инструкциями и правилами.
Полиция начала расследование обстоятельств смерти, но пока оно на начальной стадии, поэтому детали инцидента не разглашаются.