Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб в результате несчастного случая

Несчастный случай произошел во время перемещения самолета Finnair. Погибший был сотрудником компании Aviator Finland, которая оказывает пассажирские и наземные услуги. Об этом сообщил генеральный директор компании Киммо Холопайнен в интервью агентству STT.

По словам дежурного комиссара полиции Восточной Уусимаа Олави Мерихаара, сообщение о происшествии поступило в полицию в 5:14 утра. На место прибыли несколько спасательных и полицейских отрядов.

По данным службы спасения, происшествие случилось на перроне аэропорта, в зоне, доступной только для сотрудников. Мерихаара подчеркнул, что подобные случаи происходят крайне редко, так как эта зона обычно считается безопасной и регулируется строгими инструкциями и правилами.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти, но пока оно на начальной стадии, поэтому детали инцидента не разглашаются.