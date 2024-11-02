Стоимость имущества обанкротившейся компании Sauna Projekt AsiM OÜ продолжает снижаться, сообщается на аукционном портале судебных приставов и банкротных управляющих.
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Банный бизнес обанкротился: стоимость имущества, выставленного на аукцион, постоянно снижается
В начале октября стоимость имущества обанкротившегося банного предприятия на аукционе составляла 293 161 евро, а к середине месяца она снизилась до 219 871 евро.
Теперь же стоимость имущества снизилась примерно на 55 000 евро и составляет 164 903 евро.