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Банный бизнес обанкротился: стоимость имущества, выставленного на аукцион, постоянно снижается

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Имущество обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ.
Имущество обанкротившегося предприятия Sauna Projekt AsiM OÜ. Фото: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda

Стоимость имущества обанкротившейся компании Sauna Projekt AsiM OÜ продолжает снижаться, сообщается на аукционном портале судебных приставов и банкротных управляющих.

В начале октября стоимость имущества обанкротившегося банного предприятия на аукционе составляла 293 161 евро, а к середине месяца она снизилась до 219 871 евро.

Теперь же стоимость имущества снизилась примерно на 55 000 евро и составляет 164 903 евро.

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