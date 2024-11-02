Готовимся к непогоде: почему снесло кровлю во время первого же осеннего шторма

Инцидент произошел вечером 27 сентября, когда ветер сорвал часть кровли шестиэтажного дома. Поскольку в тот момент скорость ветра в Пярну превышала 21 м/с, происшествие было классифицировано как причиненный штормом ущерб.

Сообщение о происшествии поступило в страховую компанию на следующий день, а решение о компенсации ущерба было принято после обеда в среду, 2 октября. «Когда обстоятельства инцидента очевидны, решение о возмещении ущерба принимается быстро», - отметила руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Крыши необходимо строить так, чтобы они выдерживали штормы, однако в данном случае были выявлены недостатки, способствовавшие возникновению ущерба.

«В ходе проверки выяснилось, что при креплении кровельного покрытия к обрешетке были использованы саморезы, которые благодаря очень узкой резьбе работали, по сути, как большие гвозди. Кроме того, для крепления одного квадратного метра кровли было использовано по шесть саморезов, тогда как в прибрежных районах требуется использовать не менее десяти. К тому же саморезы были расположены слишком редко – с интервалом в целый метр», - перечислила Хабакукк недостатки конструкции крыши.

Повреждению кровли также способствовал тот факт, что обрешетка, к которой крепилось кровельное покрытие, была подгнившей. Речь идет о выходящей на море стороне здания, где на деревянные части крыши постоянно воздействует влага.

«Кроме того, использованная при строительстве крыши подложка не была воздухопроницаемой, хотя нужно отметить, что во время строительства данного дома строительная деятельность не была четко регламентирована, да и выбор строительных материалов был ограничен», - добавила Хабакукк.

Несмотря на недостатки, построенная в 2001 году крыша, выдержала даже сильнейший за последние десятилетия шторм, обрушившийся на Эстонию в январе 2005 года.

«Без сильного шторма повреждений кровли не возникло бы. Поэтому PZU Kindlustus быстро приняла решение о возмещении ущерба многоквартирному дому», - отметила Хабакукк.

В отношении являющегося юридическим лицом квартирного товарищества применяется страхование имущества предприятий, защищающее от пожара, ущерба от воды, кражи со взломом, вандализма, шторма и наводнения.

«Если товарищество взяло кредит, например, на ремонт, страхование здания является обязательным, но о нем стоит подумать даже если у товарищества нет кредитных обязательств», - подчеркнула Хабакукк.