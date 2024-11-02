Шесть признаков того, что вашу электроплиту пора ремонтировать

Двадцатого октября в 19:16 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Рийзипере волости Сауэ на улице Метса в квартире горит электрическая плита и кухня заполнена дымом. Жильцы квартиры покинули помещение и предупредили соседей, что необходимо эвакуироваться. Пожарные потушили возгорание к 19:53.

Чтобы убедиться, что огонь не распространился дальше, были проверены все квартиры в доме. Скорая помощь осмотрела одного человека на месте, госпитализация никому не потребовалась.

Похожий инцидент произошел в прошлом году в районе Мустамяэ на улице Куклазе, где в квартире в девятиэтажном жилом доме загорелась электрическая плита. К моменту прибытия спасателей активное горение уже прекратилось, и было установлено, что оно произошло внутри плиты.

По первоначальной оценке руководителя спасательных работ, причиной возгорания мог стать скопившийся внутри плиты жир, который, в свою очередь, воспламенил теплоизоляционный материал плиты. Спасатели потушили возгорание и вынесли плиту из квартиры. Обязательный дымовой датчик в квартире отсутствовал.

Как избежать таких инцидентов и какие признаки говорят о том, что электроплита нуждается в срочной замене или ремонте?

Какие бытовые приборы опасны?

У каждого прибора есть свой срок службы, и именно устаревшая бытовая техника может быть пожароопасной.

«Если вы знаете, что электроплиту не меняли 15 лет, определенно стоит задуматься о замене», - подчеркнул руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.