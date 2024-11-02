Наводнения в Валенсии: в район бедствия направлены десять тысяч военных и полицейских, испанцы критикуют власти за медленную реакцию

В том числе сотрудники экстренных служб откачивают воду из подземных тоннелей и автомобильных парковок, где в момент наводнения могли находиться люди.

Как рассказал Би-би-си журналист Пако Полит из Валенсии, войска могут привести с собой крайне необходимую тяжелую технику, в том числе бульдозеры и грузовики, ускорить спасательную операцию и сделать ее более организованной.

«Власти ничего не делают»

По словам наших корреспондентов, многие местные жители считают, что власти недостаточно быстро отреагировали на стихийное бедствие и своевременно не предупредили их об угрозе.

Пожарные откачивают воду из тоннеля в Валенсии. Фото: Reuters

Ампаро Андрес, которая более 40 лет содержит магазин в Валенсии, сказала Би-би-си, что во время наводнения вода дошла до ее горла и она подумала, что утонет.

«По крайней мере я жива, но я все потеряла: и бизнес, и дом, - говорит она. - А власти ничего не делают. Только молодежь нам помогает».

Еще один местный житель Хуан Перес, вернувшийся в свой затопленный дом, рассказал: «Вся моя жизнь, все воспоминания… Здесь жили мои родители. И за одну ночь все исчезло».

Экстренные службы Валенсии отправили на мобильные телефоны оповещение о стихийном бедствии во вторник после 20:00 по местному времени. Но к этому моменту во многих районах уровень воды уже резко поднимался, что в некоторых случаях уже приводило к серьезным повреждениям.