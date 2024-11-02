Цахкна: безнаказанность за преступления против журналистов подрывает принципы демократии

«В рамках этого дня я подтверждаю непоколебимую приверженность Эстонии защите свободы СМИ и привлечению к ответственности всех виновных в насилии, запугивании и угрозах в отношении журналистов в Украине, на Ближнем Востоке и в других местах. Чем больше кризисов и войн происходит в мире, тем больше журналисты работают в крайне опасных условиях. Многие из них платят за донесение достоверной информации до общественности своей жизнью», - цитирует МИД Цахкна, указавшего, что свобода мнений и их выражения является неотъемлемой частью функционирования демократических обществ.

Независимая пресса информирует общество о важных событиях и проблемах, предоставляя гражданам возможность принимать осознанные и обоснованные решения. Таким образом, безнаказанность за преступления против журналистов не только подавляет свободу выражения мнений, но и подрывает фундаментальные основы демократии и верховенства закона.

Эстония помогает продвигать свободу СМИ и защищать журналистов через Коалицию свободы СМИ (MFC), состоящую из 51 члена, сопредседателями которой являются Эстония и Германия.

Цель объединения - с пониманием отнестись к проблемам, с которыми журналисты сталкиваются во время работы в разных странах и регионах мира, и найти способы помочь журналистам, находящимся в группе риска, в том числе путем выдачи им гуманитарных виз и видов на жительство, чтобы предоставить им приют, если это возможно.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов будет отмечаться в субботу в десятый раз.