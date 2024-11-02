В четверг возле здания городской управы самого известного политика Кохтла-Ярве Валерия Корба сбила машина. Сообщается, что его травмы не очень серьезные, передает «Северное побережье».
Самый известный политик Кохтла-Ярве угодил под машину
Ранее на этой неделе в полиции сообщали, что 31 октября в 18:10 в Кохтла-Ярве по адресу Кесаллее, 19 произошло дорожно-транспортное происшествие: 70-летний мужчина перешел дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и был сбит автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 42-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.
Авария произошла вскоре после окончания заседания Кохтла-Ярвеского городского собрания, и, как сообщается, в ней пострадал политик из Кохтла-Ярве Валерий Корб. Один из членов Центристской партии подтвердил «Северному побережью», что Корб попал в аварию. «К счастью, ничего серьезного», - добавил он;
Член Центристской партии Валерий Корб трижды был мэром Кохтла-Ярве, дважды - председателем городского собрания и трижды - депутатом Рийгикону.