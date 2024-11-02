Самый известный политик Кохтла-Ярве угодил под машину

Ранее на этой неделе в полиции сообщали, что 31 октября в 18:10 в Кохтла-Ярве по адресу Кесаллее, 19 произошло дорожно-транспортное происшествие: 70-летний мужчина перешел дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и был сбит автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 42-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.