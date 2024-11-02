Необходимо общее мужество, чтобы последнее слово не оставалось за злом, заявил президент Алар Карис на юбилейной конференции, посвященной столетию основания апостольской администрации в Таллинне.
Президент Алар Карис: последнее слово не должно оставаться за злом
«Нам нужно общее мужество, чтобы последнее слово не оставалось за злом. Давайте не будем бояться противостоять злу, потому что иначе его сила будет только расти», - сказал Карис.
Президент поблагодарил Римско-католическую церковь за проделанную ею в Эстонии работу: от занятий с молодежью и помощи нуждающимся до культурно-просветительской работы и духовного служения. Важность этой работы и хорошие отношения между Эстонским государством и церковью подтвердили визиты Папы Иоанна Павла II и Папы Франциска в Эстонию. По словам Кариса, визит Папы Иоанна Павла в Эстонию после восстановления независимости также стал символическим подтверждением того, что зло можно победить решительностью и последнее слово за злом не останется.
Глава государства напомнил, что Иоанн Павел II, первый Папа Римский, посетивший Эстонию, начал свой срок в 1978 году с призыва Христа «Не бойтесь!», который является ободрением для многих, вселяет надежду и уверенность. По словам Кариса, эти два слова характеризуют также роль католической церкви в независимой Эстонии. Они также давали надежду в период оккупации, которая так и не была признана Святым Престолом.
По словам Кариса, в трагические годы сложно постоять за себя и свою страну, но именно это сохраняет надежду на открытие двери в лучшие времена.
Глава государства поздравил Эстонскую Апостольскую администрацию со столетием со дня создания и недавним решением Папы Франциска назвать Апостольскую администрацию епархией. По словам Кариса, это историческое и вдохновляющее решение.