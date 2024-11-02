СМИ: жителю Латвии грозит в Беларуси до десяти лет колонии за «клевету на Лукашенко» и «призывы к санкциям»

Суд над Юрисом Ганиньшем начнется в Минском городском суде 12 ноября. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса - «дискредитация Беларуси» (ст. 369-1 УК), «клевета на Лукашенко» (ч. 2 ст. 367 УК) и «призывы к санкциям» (ч. 2 ст. 361 УК). Ему грозит до десяти лет колонии.

«Наша Нiва» отмечает, что по второй части статьи о призывах к санкциям судили не так много людей. Формулировка статьи звучит так: «призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, к совершению действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение ограничительных мер (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц Беларуси, либо распространение материалов, содержащих такие призывы».

Что именно сделал житель Латвии, неясно - под такую абстрактную формулировку может подходить что угодно.

На большинстве политических процессов в Беларуси суть дела остается неизвестной общественности; по таким делам даже адвокаты подписывают обязательство о неразглашении, напоминает белорусское издание.

Напомним, ранее МИД Латвии сообщил о 26 жителях страны, задержанных в Беларуси.