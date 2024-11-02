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Журналист о прекращении деятельности Slava Ukraini: мы должны относиться более скептически к «светлым существам»

Перевод: Анита Авакова
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Йоханна-Мари Лехтме.
Йоханна-Мари Лехтме. Фото: Tairo Lutter

Прийт Хыбемяги, Пеэтер Коппель и Айнар Рууссаар обсудили самые важные темы недели в программе Keskpäevatund на радио Kuku.

В программе обсуждалось, почему правительству не понравился отчет Института конъюнктуры о плохом состоянии экономики, в то время как Эстония, в отличие, например, от Литвы, находится в состоянии рецессии. Также обсуждалось завершение деятельности НКО Slava Ukraini и лишение права голоса российских граждан на муниципальных выборах.

«Институт конъюнктуры, завершивший свой экономический обзор, попытался связаться с Министерством экономики, чтобы обсудить его совместное представление. Однако, как сказал глава института, они стучались в дверь, но никто им не открыл. В конце концов было решено опубликовать обзор самостоятельно.

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