Журналист о прекращении деятельности Slava Ukraini: мы должны относиться более скептически к «светлым существам»

В программе обсуждалось, почему правительству не понравился отчет Института конъюнктуры о плохом состоянии экономики, в то время как Эстония, в отличие, например, от Литвы, находится в состоянии рецессии. Также обсуждалось завершение деятельности НКО Slava Ukraini и лишение права голоса российских граждан на муниципальных выборах.