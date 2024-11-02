Послание министра было классическим. Она не заявила прямо об участии северокорейских войск в боевых действиях против Украины, а подчеркнула, что Северная Корея поддерживает Россию в ее «священной войне» с Украиной до победы. Россия, шаг за шагом, легализует участие Северной Кореи в конфликте, чтобы снизить внешнее давление и избежать жестких ответных мер.

Северная Корея попыталась запугать США и Южную Корею, обвинив их в подготовке ядерного удара по Северной Корее. Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи на встрече в России заявила, что в связи с этой угрозой стране необходимо усилить свой ядерный арсенал. Таким образом, становится понятно, что Северная Корея ожидает от России определенной компенсации за отправку дополнительных солдат.

США анонсировали новый пакет военной помощи на 425 миллионов долларов, который включает боеприпасы для уже переданных Украине систем вооружения. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что успех Украины не зависит от поставок отдельных новых систем вооружения, а достигается за счет скоординированного использования всех имеющихся типов оружия.

Хотя Остин четко поддерживает помощь Украине, его заявление можно считать неточным: если снабдить украинскую армию более мощными системами, это позволило бы достигать успеха быстрее и сберечь жизни как военных, так и гражданских.