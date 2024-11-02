С визитом в Москве побывала министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, которая сделала весьма примечательные заявления, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Стало известно, что Северная Корея просит у России в обмен на отправку солдат
Послание министра было классическим. Она не заявила прямо об участии северокорейских войск в боевых действиях против Украины, а подчеркнула, что Северная Корея поддерживает Россию в ее «священной войне» с Украиной до победы. Россия, шаг за шагом, легализует участие Северной Кореи в конфликте, чтобы снизить внешнее давление и избежать жестких ответных мер.
Северная Корея попыталась запугать США и Южную Корею, обвинив их в подготовке ядерного удара по Северной Корее. Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи на встрече в России заявила, что в связи с этой угрозой стране необходимо усилить свой ядерный арсенал. Таким образом, становится понятно, что Северная Корея ожидает от России определенной компенсации за отправку дополнительных солдат.
США анонсировали новый пакет военной помощи на 425 миллионов долларов, который включает боеприпасы для уже переданных Украине систем вооружения. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что успех Украины не зависит от поставок отдельных новых систем вооружения, а достигается за счет скоординированного использования всех имеющихся типов оружия.
Хотя Остин четко поддерживает помощь Украине, его заявление можно считать неточным: если снабдить украинскую армию более мощными системами, это позволило бы достигать успеха быстрее и сберечь жизни как военных, так и гражданских.
В результате атаки иранских дронов в Киеве обломки вызвали пожар в жилом доме. Харьков также подвергся постоянным ракетным обстрелам; вчерашняя атака привела к гибели одного полицейского и ранениям 46 человек.
Из оккупированного Крыма поступили сообщения об авиаударах в трех районах. По информации местных властей, речь идет о ракетных ударах, а взрывы были слышны возле населенных пунктов Саки и Джанкой, где находятся несколько военных объектов, которые украинская армия уже неоднократно атаковала в ходе войны.
Для Украины представляет особую угрозу то, что российская армия может запускать из Крыма баллистические ракеты и управлять иранскими дронами, что позволяет совершать опасные атаки на Одесский регион. Последние удары по Одессе также были нанесены с территории Крыма.
Число атак российской армии на фронтах немного снизилось, но на ключевых направлениях наступления интенсивность боев остается высокой.
- На Курском направлении продолжается маневренная война, значительных изменений в расположении войск нет.
- На Харьковском направлении российская армия остается пассивной, хотя в последние дни поступила информация, что командование отправило сюда дополнительные резервы.
- На Купянском и Лиманском направлениях интенсивность наступательных действий российской армии вчера снизилась, и обстановка в целом остается без изменений.
- В районе Бахмута вчера были отдельные попытки атак со стороны российских подразделений, которые скорее напоминали разведывательные вылазки. В Торецке также прошли небольшие бои, не давшие российской армии ощутимых результатов.
- На Покровском направлении российское командование продолжает попытки активного наступления, однако вчера российским войскам не удалось продвинуться. Юго-западнее Донецка также идет интенсивное наступление, где в некоторых точках российским подразделениям удалось немного улучшить позиции.
- На южном фронте российская армия не предпринимала крупных атак, однако бои на левом берегу Днепра и на островах продолжаются.