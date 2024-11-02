Согласно регистру государственных закупок, Касса по безработице Эстонии заказывает услуги по организации поездок на сумму 50 тысяч евро на период с 1 января по 31 декабря 2025 года.
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Касса по безработице заказывает услуги по организации поездок на несколько десятков тысяч евро
Целью тендера является предоставление услуг по организации поездок за границу в соответствии с запросами заказчика.
В услуги входят: бронирование проживания и авиабилетов за пределами Эстонии, продажа билетов на паром, автобус и поезд. Также предлагаются трансфер, аренда автомобилей и автобусов, а при необходимости – аренда конференц-залов и организация питания для мероприятий.