Касса по безработице заказывает услуги по организации поездок на несколько десятков тысяч евро

Целью тендера является предоставление услуг по организации поездок за границу в соответствии с запросами заказчика.

В услуги входят: бронирование проживания и авиабилетов за пределами Эстонии, продажа билетов на паром, автобус и поезд. Также предлагаются трансфер, аренда автомобилей и автобусов, а при необходимости – аренда конференц-залов и организация питания для мероприятий.