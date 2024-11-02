ГАЛЕРЕЯ Посетители застряли в магазине Ikea на несколько дней

Шведские волейболисты Людвиг Хоканссон и Симон Биргандер, описавшие ситуацию на месте телеканалу SVT, рассказали, что из-за наводнения люди застряли в магазине и провели там несколько дней. Играющие в волейбольном клубе в Испании спортсмены добавили, что вместе со своим клубом собрали для пострадавших все необходимое - от одежды до предметов гигиены.

Биргандер, у которого девушка работает в этом магазине, рассказал, что люди спали на кроватях и диванах из экспозиции Ikea. Магазин, насколько это было возможно, обеспечивал их едой и питьем, и, по словам очевидцев, атмосфера оставалась довольно спокойной.

К настоящему времени все люди покинули магазин, но он пока остается закрытым.

Согласно данным властей Валенсии, в регионе все еще остаются пропавшими 250 человек. Для их поиска к спасательным операциям дополнительно привлечены сотни военнослужащих. В поисках жертв и пострадавших задействованы также дроны и поисковые собаки.