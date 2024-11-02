В ERM открылась выставка произведений японца на основе ДНК 100 000 эстонцев

Основанные на синергии искусства, музыки и науки работы родились в сотрудничестве с Институтом геномики Тартуского университета и Камерным хором Эстонской филармонии и посвящены взаимосвязи между данными ДНК человека и звуковыми ландшафтами, создавая уникальное пересечение эстонских науки и культурного наследия.

«Рёдзи Икеда известен своими масштабными пространственными инсталляциями, зачастую основанными на научных данных, - пояснила куратор выставки Кати Торп. - Его способность объединять искусство с научными концепциями визуально убедительным и тщательным образом поистине замечательна».

Выставка открылась беседой художника, где Икеда поделился своими мыслями о процессе создания работ и их значении.

«Благодаря моему искусству люди могут найти свои собственные ответы, а единственного правильного ответа не существует. Каждый человек и посетитель, посмотревший мои работы, найдет свои ответы. Моя работа составляет лишь 50 процентов, остальные 50 процентов созданы зрителями: искусство - это диалог между мной и зрителем, который позволяет им пережить что-то личное и уникальное», - сказал Икеда.

«Данные генома эстонского народа вдохновили на создание произведения искусства, в котором посетитель проходит через поток данных, изображающий историю Эстонии. Чем ближе вы следите за потоком данных, тем сильнее связь между исследовательскими работами, собранными и выставленными темами, которую можно увидеть на всех выставках ERM», - сказала директор ERM Керту Сакс.