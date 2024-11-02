В рамках программы «Культурная столица Европы», один из самых известных художников Японии открыл в Эстонском национальном музее (ERM) в Тарту уникальную посвященную эстонцам персональную аудиовизуальную выставку, два произведения которой, созданные специально для помещений ERM, основаны на ДНК 100 000 эстонцев.
В ERM открылась выставка произведений японца на основе ДНК 100 000 эстонцев
Основанные на синергии искусства, музыки и науки работы родились в сотрудничестве с Институтом геномики Тартуского университета и Камерным хором Эстонской филармонии и посвящены взаимосвязи между данными ДНК человека и звуковыми ландшафтами, создавая уникальное пересечение эстонских науки и культурного наследия.
«Рёдзи Икеда известен своими масштабными пространственными инсталляциями, зачастую основанными на научных данных, - пояснила куратор выставки Кати Торп. - Его способность объединять искусство с научными концепциями визуально убедительным и тщательным образом поистине замечательна».
Выставка открылась беседой художника, где Икеда поделился своими мыслями о процессе создания работ и их значении.
«Благодаря моему искусству люди могут найти свои собственные ответы, а единственного правильного ответа не существует. Каждый человек и посетитель, посмотревший мои работы, найдет свои ответы. Моя работа составляет лишь 50 процентов, остальные 50 процентов созданы зрителями: искусство - это диалог между мной и зрителем, который позволяет им пережить что-то личное и уникальное», - сказал Икеда.
«Данные генома эстонского народа вдохновили на создание произведения искусства, в котором посетитель проходит через поток данных, изображающий историю Эстонии. Чем ближе вы следите за потоком данных, тем сильнее связь между исследовательскими работами, собранными и выставленными темами, которую можно увидеть на всех выставках ERM», - сказала директор ERM Керту Сакс.
Посетители получают мультисенсорный опыт, включающий зрение, звук и мышление. Сочетание современной визуализации данных, захватывающих звуковых ландшафтов и физического присутствия пространства оставит неизгладимое впечатление у каждого посетителя выставки.
В центре внимания выставки три работы. Первая из них - созданная в этом году «vox aeterna» - звуковая инсталляция, в переводе с латыни означает «вечный голос». Произведение в исполнении Камерного хора филармонии состоит из разных человеческих голосов.
Вторая работа также создана в этом году и называется «Критические пути», она вдохновлена научными исследованиями Эстонского биобанка и содержит поток генетических данных, передаваемых на светодиодные экраны, где посетители могут ознакомиться с историей человечества.
Третья работа Data-verse («Дата-стих») завершена в 2019-2020 годах. Это всемирно признанная инсталляция Икеды, предлагающая новые и творческие способы представления данных. Data-verse подчеркивает необъятность и сложность данных, превращая научные и числовые концепции в художественный опыт. Эта работа ранее выставлялась, в частности, в Центре Помпиду в Париже и галерее Shed в Нью-Йорке.
Персональная выставка Икеды открыта в ERM до 2 марта следующего года.