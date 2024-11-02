Торгово-промышленная палата: повышение акцизов может и не увеличить доходы госбюджета

Палата рекомендует отменить запланированное на 1 июля следующего года повышение акцизов на алкоголь, табак и бензин и предварительно провести тщательный анализ того, имеет ли смысл повышать акцизы в ближайшие годы и в какой степени.

«Мы дали понять финансовой комиссии, что поддерживаем решение, при котором о повышении акцизов будет известно заранее. Однако мы выступаем против содержащегося в проекте плана повышения акцизов, поскольку анализ воздействия проекта недостаточен для принятия решения о том, имеет ли смысл повышать акцизы и в какой степени», - пишет палата на своем сайте.