«Для потребителей наблюдается снижение цен на кредиты, то есть, Euribor начинает снижаться. В Эстонии эффект от этого значительно больше, чем в Латвии и Литве, и поэтому восстановление нашей экономики, вероятно, наступит быстрее и будет проходить немного быстрее», - приводят в пятницу, 1 ноября, слова Кристена Михала радионовости ERR.

Он также напомнил, что как минимум до 2027 года правительство не планирует вводить новые налоги. За исключением налога на безопасность.

«Налоговый мир теперь действует до 2027 года, так что у этого правительства нет планов вводить что-либо, кроме налога на безопасность, независимо от того, сколько налоговых идей кто-то предлагает», - заявил Михал.