«Это крайняя мера»: вор угодил в тюрьму за кражу алкоголя

Суд отправил за решетку на два года и десять месяцев 33-летнего мужчину, который был уличен в 18 кражах в магазинах в Вильяндимаа с ноября прошлого года по март этого года.
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Суду удалось доказать, что 33-летний Грейдо Сумеро 14 раз совершил кражи в магазинах и четыре раза был пойман до совершения кражи. Сумеро выносил из магазинов алкоголь: ущерб магазинам составил от двух до 68 евро.
Следователь Вильяндиского полицейского участка Хендрик Эббер пояснил, что большинство случаев магазинных краж классифицируются как мелкие кражи и расследуются в рамках производства о проступке, а обвинительные приговоры в суде обычно выносятся по делам о серийных кражах.