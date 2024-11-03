Известковый налет от жесткой воды выглядит неприятно, и каждая хозяйка хочется избавиться от него любым путем. Химические средства не всегда эффективны, да и стоят дорого. Однако в каждом доме есть вещь, которая придет на помощь.
Шик-блеск-красота: как быстро и просто избавиться от известковых пятен на водопроводных кранах
Трудноудаляемые пятна накипи или известкового налета, что в сущности – одно и то же, можно удалить бумагой для выпечки. Да, мы не ошиблись, все правильно! В следующий раз, когда вы будете нарезать бумагу для выпечки нужного размера, не выбрасывайте оставшиеся бумажные полоски, а сохраните их.
Чтобы удалить накипь, чуть увлажните оставшиеся кусочки бумаги и потрите проблемное место, пока накипь не отойдет. Важно, чтобы обрабатываемая поверхность была сухой. Если бумага для выпечки сильно намокнет, ее абразивное воздействие будет не очень эффективным.
Чтобы удалить известковый налет с крана или насадки для душа, где очистка бумагой не помогает, выполните следующие действия:
- налейте немного столового уксуса в небольшой полиэтиленовый пакет;
- натяните полиэтиленовый пакет на кран так, чтобы он был полностью покрыт уксусом;
- закрепите пакет резинкой и оставьте насадку крана пропитываться уксусом на 20-30 минут;
- затем очистите кран водой и щеткой.
Такую операцию следует повторять не реже одного раза в месяц. Таким образом, вы избавитесь от известкового налета, а краны дольше сохранят блеск.