Только взгляните! В Табасалу продается дом – настоящее произведение искусства

Дом спроектировал известный эстонский архитектор Мартин Аунин, в творческом портфолио которого есть выдающиеся работы как в Эстонии, так и в соседних странах. Работы Аунина демонстрируют уникальную способность сочетать современную и традиционную архитектуру, используя превосходную гармонию дерева, камня и стекла, что также нашло выражение в этом здании, построенном в 2001 году.

Архитектор интерьеров Мари Когер, известная своим гармоничным и тонким стилем дизайна, создала на вилле атмосферу, где каждая деталь тщательно продумана. Одним из центральных элементов гостиной является фреска «Четыре времени года» художницы Эпп-Марии Кокамяги, для работы над которой в художественном магазине в Риме были приобретены специальные краски. Работа Кокамяги привносит в помещение теплоту и добавляет недвижимости историческую художественную ценность.

Искусство в доме буквально на каждом шагу. Фото: KV.EE

Кроме того, в гостиной имеется рельефная стена с резьбой по дереву работы художника Яака Арро. Несколько картин Арро дополняют интерьер, превращая гостиную в единое целое.

Площадь двухэтажной виллы 282 м2, квадратных метра, из которых жилые помещения занимают 201,3 м2. На первом этаже расположена гостиная с камином, три спальни и сауна, из с которой есть выход на покрытую природным камнем террасу. На втором этаже расположена кухня-гостиная с камином и выходом балкон, весь день залитым солнечным светом. Также имеется большая главная спальня с ванной комнатой и гардеробной, а мансардное окно рассеивает естественный солнечный свет, создавая спокойную и светлую атмосферу.

Между прочим, этот дом получил международное признание: его фотографии вошли в атлас современной мировой архитектуры Phaidon. В атласе представлено более тысячи замечательных зданий, построенных за последние пять лет. Такой выбор подтверждает, что спроектированная Мартином Аунином вилла действительно является выдающимся образцом современной эстонской архитектуры, ценность и уникальность которой известна далеко за пределами Эстонии.

Одним из центральных элементов гостиной является фреска «Четыре времени года» художницы Эпп Марии Кокамяги. Фото: KV.EE

Вилла – настоящий шедевр мирового уровня, где все - от архитектурного замысла до умелого декорирования - тщательно продумано, и в результате создан дом, функциональный и невероятно притягательный.

С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.