Вс, 3.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Только взгляните! В Табасалу продается дом – настоящее произведение искусства

Copy
Эксклюзивная вилла в Табасалу.
Эксклюзивная вилла в Табасалу. Фото: KV.EE

В одной из самых эксклюзивных вилл Эстонии сочетаются дизайн высочайшего класса, уникальное искусство и тщательно продуманная функциональность.

Дом спроектировал известный эстонский архитектор Мартин Аунин, в творческом портфолио которого есть выдающиеся работы как в Эстонии, так и в соседних странах. Работы Аунина демонстрируют уникальную способность сочетать современную и традиционную архитектуру, используя превосходную гармонию дерева, камня и стекла, что также нашло выражение в этом здании, построенном в 2001 году.

Архитектор интерьеров Мари Когер, известная своим гармоничным и тонким стилем дизайна, создала на вилле атмосферу, где каждая деталь тщательно продумана. Одним из центральных элементов гостиной является фреска «Четыре времени года» художницы Эпп-Марии Кокамяги, для работы над которой в художественном магазине в Риме были приобретены специальные краски. Работа Кокамяги привносит в помещение теплоту и добавляет недвижимости историческую художественную ценность.

Искусство в доме буквально на каждом шагу.
Искусство в доме буквально на каждом шагу. Фото: KV.EE

Кроме того, в гостиной имеется рельефная стена с резьбой по дереву работы художника Яака Арро. Несколько картин Арро дополняют интерьер, превращая гостиную в единое целое. 

Площадь двухэтажной виллы 282 м2, квадратных метра, из которых жилые помещения занимают 201,3 м2. На первом этаже расположена гостиная с камином, три спальни и сауна, из с которой есть выход на покрытую природным камнем террасу. На втором этаже расположена кухня-гостиная с камином и выходом балкон, весь день залитым солнечным светом. Также имеется большая главная спальня с ванной комнатой и гардеробной, а мансардное окно рассеивает естественный солнечный свет, создавая спокойную и светлую атмосферу.

Между прочим, этот дом получил международное признание: его фотографии вошли в атлас современной мировой архитектуры Phaidon. В атласе представлено более тысячи замечательных зданий, построенных за последние пять лет. Такой выбор подтверждает, что спроектированная Мартином Аунином вилла действительно является выдающимся образцом современной эстонской архитектуры, ценность и уникальность которой известна далеко за пределами Эстонии.

Одним из центральных элементов гостиной является фреска «Четыре времени года» художницы Эпп Марии Кокамяги.
Одним из центральных элементов гостиной является фреска «Четыре времени года» художницы Эпп Марии Кокамяги. Фото: KV.EE

Вилла – настоящий шедевр мирового уровня, где все - от архитектурного замысла до умелого декорирования - тщательно продумано, и в результате создан дом, функциональный и невероятно притягательный.  

С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх