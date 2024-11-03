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Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

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Пешеходный переход. Иллюстративный снимок.
Пешеходный переход. Иллюстративный снимок. Фото: Aivar Aotäht/Sakala.

В субботу, 2 ноября, в Нарве в результате ДТП пострадала пожилая женщина.

Вчера в 11.13 в Нарве у дома на улице Пушкина, 25 произошло ДТП: 38-летняя женщина на Dacia Duster на перекрестке поворачивала налево на неверно выбранной скорости и из-за скользкой дороги сбила 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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