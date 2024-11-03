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ФОТО Названы лучшие предприятия Эстонии

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В субботу вечером на торжественном мероприятии были объявлены победители в номинациях конкурса предпринимательства «Лучшие предприятия Эстонии 2024». Звание «Предприятие года» присвоено производителю электрооборудования Harju Elekter, показавшему отличные результаты в дигитализации своего производства.

По словам председателя правления Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин, Harju Elekter является примером для всех производственных предприятий, которые работают уже давно. «Для вывода нашей экономики на новый уровень дигитализация промышленности является одной из важнейших задач. Это позволяет повысить производительность, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций, которые являются ключевыми факторами для выхода на международный рынок», - сказала Кусмин.

Более 70 процентов выручки от продаж компании Harju Elekter, которая помимо звания «Предприятие года» получила и звание «Дигитализатор года в отрасли», приходится на экспорт. Дигирешения во всем производственном процессе, использование высокотехнологичной промышленной автоматизации и внедрение искусственного интеллекта позволяют постоянно быть привлекательными для иностранных партнеров и оставаться конкурентоспособными по цене и качеству продукции.

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