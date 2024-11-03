ФОТО Названы лучшие предприятия Эстонии

По словам председателя правления Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин, Harju Elekter является примером для всех производственных предприятий, которые работают уже давно. «Для вывода нашей экономики на новый уровень дигитализация промышленности является одной из важнейших задач. Это позволяет повысить производительность, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций, которые являются ключевыми факторами для выхода на международный рынок», - сказала Кусмин.