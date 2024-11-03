Европейский автоконцерн продал активы в РФ российским топ-менеджерам

По его данным, сделка была закрыта 31 октября. Владельцем 100% долей стало «ВСКД Моторс», зарегистрированное в Москве в конце 2022 года. Его совладельцами с равными долями являются гендиректор «Ягуар Ленд Ровер» Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько, а также финансовый и административный директор Екатерина Шаталова.

Jaguar Land Rover прекратил поставки в РФ в 2022 году

«Ягуар Ленд Ровер» было учреждено в Москве в 2008 году. В начале 2022 года на фоне войны РФ в Украине Jaguar Land Rover прекратил поставки в Россию, выручка компании упала с 7,5 млрд до 1,5 млрд рублей в 2023 году.

Чистый убыток «Ягуар Ленд Ровер» в 2022 году превысил 1 млрд рублей, в 2023 году - составил 560 млн рублей, писало агентство «Интерфакс».

Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group.

В британском и российском подразделениях информацию СМИ не комментировали.

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию люксовых автомобилей дороже 50 000 евро.

На рынке в РФ могут закрепиться индийские и иранские бренды

Как писала в феврале газета «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ, на фоне наращивания санкций против России на рынке РФ могут закрепиться новые автомобильные бренды. В частности, в бюджетном сегменте спросом могут пользоваться индийские машины от концерна Tata Motors, а также иранские от Iran Khodro и Saipa.