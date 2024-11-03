Малоизвестный факт: при покупке подержанного автомобиля также нужно платить автоналог

Это значит, что регистрационный сбор взимается даже в том случае, если один член семьи оформляет автомобиль на другого. Платить за автомобиль, полученный в наследство, не нужно.

По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, резкий рост продаж автомобилей в сентябре и большой интерес к лизингу показывают, что люди стремятся заменить автомобиль до введения нового налога. «В то время как в целом по Европе количество зарегистрированных автомобилей в сентябре упало на шесть процентов по сравнению с прошлым годом, в Эстонии оно выросло более чем на 22 процента», - отметил Моппель. Подобный рост наблюдается и на рынке автолизинга.