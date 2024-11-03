Скандально известный пайдеский ночной клуб Bucket Baar, который летом объявил о закрытии, провел заключительную вечеринку только в октябре.
Здание скандально известного ночного клуба оказалось в руках судебного исполнителя
Если в январе каменное здание, в котором находился ночной клуб, можно было приобрести за 129 000 евро, то к весне цена упала до пятизначной суммы – 99 900 евро. Затем цена здания была снижена на 30 000 евро до 69 900 евро, а затем еще на 5000 евро до 64 900 евро.
Сейчас здание ночного клуба выставлено судебным приставом на аукцион в счет погашения долгов по цене 79 900 евро.