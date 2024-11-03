Здание скандально известного ночного клуба оказалось в руках судебного исполнителя

Если в январе каменное здание, в котором находился ночной клуб, можно было приобрести за 129 000 евро, то к весне цена упала до пятизначной суммы – 99 900 евро. Затем цена здания была снижена на 30 000 евро до 69 900 евро, а затем еще на 5000 евро до 64 900 евро.